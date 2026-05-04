ASELSAN, 2 trilyon liralık piyasa değeriyle yeni bir rekora imza attı

Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayii hisselerine talebi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti.

Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket ünvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı.

ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

HİSSE SENEDİNİN DEĞERİ YÜZDE 91 ARTTI

Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri, yıl başından bu yana yüzde 91 artmış oldu.