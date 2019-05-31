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Asena Atalay'ı pişman ettiler

Kavga eden bir çifti ayırmak isteyen Asena Atalay, neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 14:03..
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Asena Atalay'ı pişman ettiler

Sunucu Asena Atalay, sosyal medya hesabından bugün başına gelen ilginç bir olayı paylaştı.

"SİZ KARIŞMAYIN" DEDİLER

Sokakta genç bir çiftin kavgasına tanıklık eden sunucu, ikiliyi uyarma gereği duydu ancak hiç beklemediği bir cevap aldı. Aldığı tepkiyle büyük şaşkınlık yaşadığını vurgulayan Atalay, "Genç bir çift kavga ediyordu. Erkek bayağı ileri gitti, küfürler falan. Dayanamadım. 'Konu her neyse böyle çözülmez ama saygılı olmalıyız birbirimize' dedim. Kız 'siz karışmayın' dedi, kaldım öyle. Artık böyle durumlarda ne yapılır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Asena Atalay'ı pişman ettiler

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