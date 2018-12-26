Asena Atalay'ın küçük sevgilisi

Asena Atalay, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da bitirdikten sonra, aşk hayatında gaza basmıştı.

ASENA HIZI

Atalay'ın geçtiğimiz günlerde adı gazeteci Ahmet Hakan'la anılmış, hatta ikilinin birlikte yurt dışı tatiline çıktığı iddia edilmişti. Atalay, şimdi de Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Kalkavan Ailesi'nin genç veliahtı Ayberk Kalkavan ile bir süredir gizli gizli görüşüyor.

Objektiflere yakalanmamak için gözlerden uzak mekanları tercih eden ikili, görüntülenmek istemiyor.