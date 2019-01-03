Asena aşkını itiraf etti

29 yaşındaki sunucu Asena Atalay ile 5 yaş küçük iş insanı, önceki akşam Bebek’teki bir mekan çıkışı objektiflere yakalanmıştı. Panikleyen ikilinin imdadına, "Durun, ne yapıyorsunuz? Çekmeyin" diyen arkadaşları koşsa da başarılı olamamıştı.

SEVGİLİSİNİ ETİKETLEDİ

Sosyetik iş insanı Ayberk Kalkavan'la birliktelik yaşadığı konuşulan ünlü sunucudan, itiraf gibi paylaşım geldi. Şimdilerde işletmeciliğe soyunan Asena Atalay, yılbaşı gecesi yaptığı paylaşıma Ayberk Kalkavan'ı da etiketledi. Sunucu, böylece aşkını da dosta düşmana ilan etmiş oldu.