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Asena aşkını itiraf etti

Beşiktaş forması giyen Caner Ekin'in eski eşi Asena Atalay, yeni bir aşka yelken açtı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 10:18..
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29 yaşındaki sunucu Asena Atalay ile 5 yaş küçük iş insanı, önceki akşam Bebek’teki bir mekan çıkışı objektiflere yakalanmıştı. Panikleyen ikilinin imdadına, "Durun, ne yapıyorsunuz? Çekmeyin" diyen arkadaşları koşsa da başarılı olamamıştı.

Asena aşkını itiraf etti

SEVGİLİSİNİ ETİKETLEDİ

Sosyetik iş insanı Ayberk Kalkavan'la birliktelik yaşadığı konuşulan ünlü sunucudan, itiraf gibi paylaşım geldi. Şimdilerde işletmeciliğe soyunan Asena Atalay, yılbaşı gecesi yaptığı paylaşıma Ayberk Kalkavan'ı da etiketledi. Sunucu, böylece aşkını da dosta düşmana ilan etmiş oldu.

Asena aşkını itiraf etti

Asena aşkını itiraf etti

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