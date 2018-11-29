Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.

EN AZ 4 TOPLANTI

Komisyonun en az 4 toplantı yaparak ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5’şer üye ile temsil ediliyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor.

Komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİDE TOPLANTIDA

Bu yıl TÜRK-İŞ temsilcileri arasında ilk defa bir asgari ücretli işçi de yar alacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.

KİM NE KADAR İSTEDİ

Asgari ücretle ilgili TÜRK-İŞ'in beklentisi 2 bin lira.

DİSK ise asgari ücretin 2 bin 300 lira seviyesine çıkmasını bekliyor.

Konuyla ilgil CHP'den gelen öneride, asgari ücretin en az 2 bin 200 lira olması ifade edilmişti.

ENFLASYON NE DİYOR

Asgari ücret zammı, enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşmıştı.

Enflasyon oranı dikkate alındığında asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde zam oranları şöyle;

Net asgari ücret: 1.920 TL

Brüt asgari ücret: 2.400 TL