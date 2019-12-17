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Asgari ücrette işçinin istediği, işverenin verdiği rakam

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti için 3. toplandı işverenin ev sahipliğinde TİSK'te (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) yapıldı.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 16:25..
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Asgari ücrette işçinin istediği, işverenin verdiği rakam

İçerisinde bulunduğumuz yılda 2020 lira asgari ücretle çalışanlar, 14 gün sonra girilecek yeni yılda ne kadar asgari ücret alacaklarını merakla bekliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 10 Aralık'ta işçi kısmını temsil eden TÜRK-İŞ'te ve bugün işvereni temsil eden TİSK'te toplandı.

Bir sonraki toplantı ise önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Son kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı için belirlenen tutarı açıklayacak.

İŞÇİNİN TALEP ETTİĞİ TUTAR

Asgari ücret toplantılarında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay; "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetimizin altında olmayacak." diyerek taleplerini açıklamıştı.

İŞVERENİN TEKLİFİ

İşvereni temsil eden TİSK ise 2020 yılında asgari ücretin en fazla 2 bin 262 lira olması gerektiğini ifade etti. İşveren kesimi 100 lira olan devlet desteğinin ise 200 liraya yükseltilmesini istedi.

EN YÜKSEK TALEP DİSK'TEN

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin 3 bin 200 liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

TÜİK İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret görüşmeleri yapılırken hesaplamaya katılan istatistikleri belirtti.

Buna göre,

ağır statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması; 2 bin 331 lira,
orta statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması; 2 bin 86 lira,
hafif statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması; bin 940 lira olarak açıklandı.

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