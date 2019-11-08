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Ashley Graham doğuma gün sayıyor

Kıvrımlı model Ashley Graham, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 08:25..
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Vogue tarafından New York'ta düzenlenen moda ödüllerine katılan Ashley Graham, elbisesiyle dikkat çekti.

YİNE GÖZ KAMAŞTIRDI

Büyük ödül olan 2019 CFDA/ Vogue Fashion Fund'ı, ilginç tasarımlarıyla ön plana çıkan Christopher John Rogers kazandı. Christopher John Rogers, ödülünü Ashley Graham'dan aldı. Graham, törende Rogers'ın tasarımlarından birini giyerek adeta göz doldurdu. Ashley Graham, diğer tasarımcılara da Paloma Elsesser ve Alton Mason ödüllerini takdim etti.

Ashley Graham doğuma gün sayıyor

31 yaşındaki model Ashley Graham ve eşi James Ervin, anne ve baba olacaklarını sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu: "9 yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu. Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesut, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz."

Ashley Graham doğuma gün sayıyor

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