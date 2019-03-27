taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4299
Euro
6.2186
Altın
1316.255
Borsa
91904.1
Gram Altın
230.119

Ashley Graham: Kelimelerin gücü var

Son dönemde zayıf modellerin podyumdaki ve katalog çekimlerindeki tahtını sallayıp ele geçiren Ashley Graham, kendini nasıl motive ettiğini anlattı.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 15:50..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

31 yaşındaki Ashley Graham, annesinin, hayatta karşılaşılan zorluklar karşısında kullanılan kelimelerin çok önemli olduğunu kendisine hep hatırlattığını söyledi. Kelimelerin gücüne inandığını söyleyen  Graham, "Kelimelerin gücü var." diye konuştu.

"KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY"

Ünlü model, "En önemlisi kelimeleri nasıl kullanacağınızı bilmek. Sanırım birçok insan, aynanın karşısına geçip 'Ben üzgünüm, ben çirkinim, ben bunlara değmem' gibi cümleler kuruyor. Gerçekten anlamalısınız ki, kullandığınız kelimelerin gücü var ve bu benim küçük yaşta öğrendiğim bir şey." dedi.

Ashley Graham: Kelimelerin gücü var

"BUNLAR BENİM DOĞRULARIM"

Ashley Graham, henüz 17 yaşındayken annesinin kendisine "Ben cesurum, ben mükemmelim, ben güzelim, ben bunlara değerim ve seni seviyorum" demeyi öğrettiğini de belirtti..

"Bunlar benim doğrulamalarım." diyen Graham, "Elbette herkesin, ayna karşısında kendine söyleyecek güzel sözleri farklıdır. Herkes farklı sorunlarla mücadele ediyor." diye konuştu.

Ashley Graham, insanın çevresinin pozitif kişilerle çevrili olmasının önemine de değindi.

Ashley Graham: Kelimelerin gücü var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

209
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

83
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

290
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

173
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

294
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

172
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir