Ashley Graham: Kelimelerin gücü var

31 yaşındaki Ashley Graham, annesinin, hayatta karşılaşılan zorluklar karşısında kullanılan kelimelerin çok önemli olduğunu kendisine hep hatırlattığını söyledi. Kelimelerin gücüne inandığını söyleyen Graham, "Kelimelerin gücü var." diye konuştu.

"KÜÇÜK YAŞTA ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY"

Ünlü model, "En önemlisi kelimeleri nasıl kullanacağınızı bilmek. Sanırım birçok insan, aynanın karşısına geçip 'Ben üzgünüm, ben çirkinim, ben bunlara değmem' gibi cümleler kuruyor. Gerçekten anlamalısınız ki, kullandığınız kelimelerin gücü var ve bu benim küçük yaşta öğrendiğim bir şey." dedi.

"BUNLAR BENİM DOĞRULARIM"

Ashley Graham, henüz 17 yaşındayken annesinin kendisine "Ben cesurum, ben mükemmelim, ben güzelim, ben bunlara değerim ve seni seviyorum" demeyi öğrettiğini de belirtti..

"Bunlar benim doğrulamalarım." diyen Graham, "Elbette herkesin, ayna karşısında kendine söyleyecek güzel sözleri farklıdır. Herkes farklı sorunlarla mücadele ediyor." diye konuştu.

Ashley Graham, insanın çevresinin pozitif kişilerle çevrili olmasının önemine de değindi.