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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bursin ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, "İlişkimiz güzel gidiyor." dedi. Bursin'in 3 Şubat'tan bu yana Amerika'da olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 14:23..
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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin, ilişkilerinde 3.5 yılı geride bıraktı.

Uzun süren sevgililik dönemi bazı dedikoduları da beraberinde getirdi. İlişkileri ile ilgili pek konuşmayan ikili, bu zamana kadar herhangi bir ayrılık süreci yaşamadı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

"İLİŞKİ GÜZEL GİDİYOR"

Bunun aksi sürekli magazin sitelerinde haber olarak yer alırken, Serenay Sarıkaya katıldığı bir davet çıkışı tüm soru işaretlerine açıklık getirdi. Kerem Bursin ile ayrılmadıklarını dile getiren Sarıkaya, ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Kerem Bürsin'in 3 Şubat'tan bu yana iş için Amerika'da olduğu için bu tarz dedikoduların çıktığını dile getiren güzel oyuncu, “Ayrılmadık, ilişkimiz güzel gidiyor.” açıklamasını yaptı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

Kerem Bursin ise dün Türkiye'ye geri döndü.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

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