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Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

22 Mart'ta Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, bu sefer Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı. Paludan'ın bu provokatör hareketi sonrası olaylar çıktı.

AA | 15.04.2019 - 00:11..
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Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Danimarka’da aşırı sağcı Stram Kurs lideri Rasmus Paludan’ın, Müslümanların yoğun yaşadığı mahallede yaptığı provokasyon sonrasında olaylar çıktı. Ekstra Bladet gazetesine göre, Müslümanların yoğun yaşadığı başkent Kopenhag’ın Nörrebro semtindeki Blaagards Plads Meydanı'nda polis çemberinde gösteri düzenleyen aşırı sağcı Paludan, elinde tuttuğu Kur’an-ı Kerim’i havaya fırlattı.

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

KUR'AN-I KERİM'İ FIRLATTIKTAN SONRA OLAYLAR ÇIKTI

Paludan'un bu provokatif eylemi sonrasında olaylar çıktı. Çoğunluğu gençlerden kalabalık polise taş atıp konteynerleri ateşe verirken, polis de kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Paludan’a doğru koşan bir kişi, emniyet güçleri tarafından engellendi.

Paludan, bölgeden polis eşliğinde uzaklaştırıldı.
Kopenhag polisi, sosyal medya hesabından, olayların yaşandığı Blaagards Plads Meydanı civarında yaşayan vatandaşların evlerinden çıkmaması ve meydandan uzak durulması çağrısında bulundu. 
Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan, 22 Mart’ta Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto ederek Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Danimarka'da aşırı sağcı siyasi Kur'an-ı Kerim yaktı ARŞİV

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