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Aşırı sağcı liderden Kur'an provokasyonu

Danimarka Parlamentosu önünde düzenlenen cuma namazı organizasyonu sırasında karşıt gösteri düzenleyen Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan Kur’an-ı Kerim yaktı.

AA | 22.03.2019 - 17:54..
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Aşırı sağcı liderden Kur'an provokasyonu

Yeni Zelanda’da geçen cuma iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınayan Avrupa ülkelerinin yanında, karşıt provakasyon yapmayı kollayan Danimarka, gündeme gelmekte gecikmedi.

İSRAİL BAYRAĞI ASIP NAMAZI ENGELLEDİLER

Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, İsrail bayrağı taşırken havalı kornalar ile gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemeye çalıştı.

Aşırı sağcı liderden Kur'an provokasyonu

DANİMARKALI LİDER KUR'AN YAKTI

Göçmen ve İslam karşıtı Sıkı Yön hareketinin lideri Rasmus Paludan ise Kur’an-ı Kerim yakarak namaz kılanları kışkırtmaya çalıştı.

Danimarka'da aşırı sağcı siyasi Kur'an-ı Kerim yaktı

KIŞKIRTMA PROVAKASYONLARININ ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Danimarka Halk Partisi Milletvekili aşırı sağcı Martin Henriksen de cuma namazı kılmak için parlamento önünde toplanan kalabalığı tahrik etti.
Henriksen, medya mensuplarına açıklama yapmadan önce cuma namazının kılındığı alanda dolaşarak göstericilere sözlü tacizde bulundu.

Kopenhag polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aşırı sağcı liderden Kur'an provokasyonu

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