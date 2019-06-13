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Askeri düzeyde dayanıklılık sunan LG X6 tanıtıldı

Amerika Savunma Bakanlığı tarafından verilen bir sertifikaya sahip LG X6'nin çıkış fiyatına ve özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 13:07..
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lAkıllı telefon üreticisi LG, Güney Kore'deki X serisinin en yeni üyesi LG X6'yı resmi olarak duyurdu. Amerika Savunma Bakanlığı tarafından verilen bir sağlamlık sertifikasına sahip olması nedeniyle askeri düzeyde bir dayanıklılık vadeden orta seviye telefonun detaylı özeliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

LG X6

LG X6 ÖZELLİKLERİ

6,26 inç büyüklüğünde damla çentikli HD+ ekran ile kullanıcılarla buluşacak LG X6, 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemcisinden gücünü alıyor. Sahip olduğu 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile orta seviye bir telefon olduğunu hissettiren LG X6, 16 MP + 5 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 13 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkan telefon, aynı zamanda 3500 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor.

LG

ASKERİ SINIF DAYANIKLILIK SUNUYOR

Amerika Savunma Bakanlığı tarafından verilen MIL-STD 810G  isimli sertifikaya sahip LG X6, yüksek sıcaklık, nem, titreşim ve şok dalgaları gibi zorlu koşullardan başarılı bir şekilde çıkabiliyor.

ÇIKIŞ FİYATI

14 Haziran'dan itibaren Güney Kore'de satışa çıkacak telefonun fiyatı 295 dolar olarak belirlendi. LG X6'nın başka ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

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