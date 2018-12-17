Aslanın yaşam mücadelesi

Aslanlar, ormanların kralı ismiyle bilinir. Özellikle iri cüsseleri ve çevikliği ile hemen hemen yenemeyeceği hiçbir hayvan bulunmayan aslanlar, ormanın derinliklerinde bulunan bir sazlık alanda, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip geldi.

Sulak alandan geçmeye çalışan aslanlar, bir timsahın saldırısına uğradı.

TİMSAH SALDIRDI

Aslanların sudan geçmeye çalışırkenki tedirgin tavırları, başlarına geleceğin göstergesi gibiydi. Vahşi hayvanlar suya adımını attığınd,a sazlık alanda yaşayan timsahlardan biri hemen harekete geçti. Sinsice aslanların üzerine doğru ilerleyen timsah, aniden aslanlardan birinin üzerine atladı, onu yemeye çalıştı.

Timsah aslanlara saldırdı VİDEO

CANINI ZOR KURTARDI

Aslan, timsahın saldırısından kaçmaya çalıştıysa da yaralandı, ondan kurtulmak için var gücüyle savaştı. Hayatta kalmak için timsah ile ölümüne mücadele eden aslan, pençe darbesiyle timsahı püskürtmeyi başardı.

O sırada diğer aslan geldiği yerden kaçarken, savaştan galip olarak ayrılan ve yaşama hakkı elde eden aslan da, kendini karaya atmayı başardı.