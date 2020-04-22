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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırdı

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri’yi, Murat Boz’un yakın arkadaşı Merve Terim’in tanıştırdığı öne sürüldü.

Haber Merkezi |
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Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırdı

Aslı Enver, şarkıcı Murat Boz’la uzun yıllar bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktalamıştı. Enver, en son eski basketbolcu Kerem Tunçeri’yle yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

MESAJLAR KEREM'İN SONUNU GETİRDİ

Bir ay önce başlayan ilişki, Tunçeri’nin sosyal medya kadınlara gönderdiği Instagram mesajlarının ifşa edilmesiyle noktalandı. Şimdi de biten ilişkiye dair ilginç bir iddia ortaya atıldı.

MERVE TERİM ÜZGÜN

İkiliyi Murat Boz’un yakın arkadaşı Merve Terim’in tanıştırdığı iddia edildi. Terim’in aracılığıyla ilk kez bir ev partisinde görüşen Enver ve Tunçeri, 1 ayda ayrılık kararı aldı. Aslı Enver'in hayal kırıklığı yaşamasına sebep olan Merve Terim’in, tanıştırdığı için pişman olduğu söyleniyor.

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırdı

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'yi Merve Terim tanıştırdı

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