Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem Tunçeri

Murat Boz ile ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver’in yalnızlığı bitti. Ünlü oyuncu, 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunceri’ye aşık oldu.

EV PARTİSİNDE TANIŞTILAR

Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü.

Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

URAZ'LA DENEMİŞTİ

Aslı Enver’in birkaç ay önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir görüşmesi olmuştu. İki kez yemeğe çıkan ikili ortak nokta bulamayınca görüşmeme kararı almıştı.

ESKİ SEVGİLİLERİ

Bir dönem adı Çağla Şıkel, Gamze Topuz ve Eda Taşpınar'la anılan eski basketbolcunun aşk yaşadığı isimler ise şunlar: Aslışah Alkoçlar, Tuvana Türkay, Bahar Kerimoğlu, spiker Sinem Ökten, Lara Surol.

Kerem Tunçeri, evliyken Peray Özdil ile aşk yaşayıp baba oldu.

KEREM İFŞA OLDU

Bu arada aşkın duyulmasının ardından yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri’nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı. Güney'in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor.

Beren Güney, photoshop iddialarına ise paylaştığı videoyla cevap verdi: