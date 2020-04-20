taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9122
Euro
7.5182
Altın
1682.69
Borsa
98179.82
Gram Altın
374.112
Bitcoin
49747.98

Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem Tunçeri

Murat Boz!la yaşadığı dört yıllık ilişkisini kısa bir süre önce bitiren Aslı Enver gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem Tunçeri

Murat Boz ile ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver’in yalnızlığı bitti. Ünlü oyuncu, 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunceri’ye aşık oldu.

EV PARTİSİNDE TANIŞTILAR

Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü.

Koronavirüs  salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

URAZ'LA DENEMİŞTİ

Aslı Enver’in birkaç ay önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir görüşmesi olmuştu. İki kez yemeğe çıkan ikili ortak nokta bulamayınca görüşmeme kararı almıştı.

Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem Tunçeri

ESKİ SEVGİLİLERİ

Bir dönem adı Çağla Şıkel, Gamze Topuz ve Eda Taşpınar'la anılan eski basketbolcunun aşk yaşadığı isimler ise şunlar: Aslışah Alkoçlar, Tuvana Türkay, Bahar Kerimoğlu, spiker Sinem Ökten, Lara Surol.

Kerem Tunçeri, evliyken Peray Özdil ile aşk yaşayıp baba oldu.

Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem Tunçeri

KEREM İFŞA OLDU

Bu arada aşkın duyulmasının ardından yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri’nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı. Güney'in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor.

Beren Güney, photoshop iddialarına ise paylaştığı videoyla cevap verdi:

İlginizi Çekebilir
Ebru Şallı, oğlu Pars'a seslendi
Lenfoma hastalığı sebebiyle 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, "Ponçiğim hep benimlesin" notuyla sosyal medyada fotoğraf paylaştı.
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı, takipçi kazanmak için ilgi çekici fotoğraflar paylaştığını söyledi.
Ferdi Tayfur: Doktor böbrek nakli önerdi
Ferdi Tayfur, sağlık sorunlarıyla alakalı merak edilenleri anlattı.
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
117
Sokağa çıkma yasağı bitti
Sokağa çıkma yasağı bitti
182
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından mesaj
27
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanından Trump'a: Ölelim mi istersin
0
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş
19
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
Uyuşturucu operasyonunda jandarmayla çatıştılar
0
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
'Evde Kal' uyarısına uymayan ailesini ihbar etti
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir