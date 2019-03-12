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Aslı Turanlı'dan Faruk Çolakoğlu açıklaması

Ata Demirer ile 20 gün aşk yaşayıp 2 hafta önce de ayrılan Aslı Turanlı'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 10:56..
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Ünlü komedyen Ata Demirer'in 20 günlük aşkı oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün bir otomotiv markasının davetine katıldı.

Adı son bir haftadır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile anılan Aslı Turanlı, "Özge Ulusoy’un eski sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile birlikte olduğunuz doğru mu?" sorusu karşısında şaşırdı.

"FOTOĞRAFIMI BEĞENMİŞ"

Turanlı "Sosyal medyada böyle bir iddia ortaya atılmış. Çünkü Faruk, Instagram'da bir fotoğrafımı beğenmiş. Her ‘like’ yapan sevgilim mi olacak. O zaman yandık. Faruk ile tanışıyoruz, çünkü benim eski arkadaşım" dedi.

"BİTTİ, GİTTİ"

"Ata Demirer'den ayrılma nedeniniz nedir?" şeklindeki soruya da şöyle tepki verdi: "Bu konuda hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Bitti, gitti. Lütfen soru sormayın, bir cevabım yok."

ÖZGE SESSİZ KALDI

Manken Özge Ulusoy ise Çırağan'da düzenlenen, 'Gelinlik ve Damatlık Fuarı'nda podyuma çıktı. 3 ay aşk yaşayıp bir hafta önce de ayrıldığı Faruk Çolakoğlu ile ilgili sorular karşısında yorum yapmak istemedi. Ulusoy, "Bugüne kadar özel hayatımla ilgili hiç konuşmadım. Şimdi de susacağım." dedi. Faruk Çolakoğlu ve Aslı Turanlı arasında çıkan aşk iddiası karşısında da sessiz kaldı.

Aslı Turanlı'dan Faruk Çolakoğlu açıklaması

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