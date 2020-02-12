Aslıhan Doğan Turan, taklit ediliyor

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1 ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü hemşehrileriyle görüştü New Jersey eyaletinde, Paterson şehrindeki görevine başlayan İbrahim Mike Bayçora, gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, "Başarım için dua eden tüm insanlara minnettarım." dedi.

2 Milyar dolarlık ihracat yapan il sayımız 19'a çıktı Türkiye'nin 2019'da gerçekleştirdiği 171,5 milyar dolarlık ihracatta, kentler arasında 86.2 milyar dolarlık dış satımla İstanbul'u, milyar dolarlık ihracat yapan 18 kent ve diğerleri izledi.

3 İkinci el online oto pazarında satışlar yüzde 12 arttı Yılın ilk ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, toplam 144 bin 600 adete ulaştı.

4 Falcao: Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağım Galatasaray'da sakatlığı geçen Falcao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek. Kolombiyalı yıldız, kulüp çalışanları ve tesis personeline Kadıköy'de gol atacağının sözünü verdi.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüşerek İdlib'deki son durumu ele aldı.

6 İran’da yoğun kar yağışı 8 can aldı İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Muçteba Halidi, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.