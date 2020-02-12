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Aslıhan Doğan Turan, taklit ediliyor

Ünlüler arasında 'Aslıhan Doğan Turan' akımı başladı.

Haber Merkezi | 12.02.2020 - 12:47..
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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi, tasarımcı Aslıhan Doğan Turan düz siyah saçları, kalın dudakları, çekik badem gözleriyle birçok güzele ilham veriyor.

AYŞEGÜL İLE HELİN ASLIHAN OLDU

Adını ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla duyuran Ayşegül Doğan yaptırdığı estetiklerle Aslıhan Doğan Turan’a ikizi kadar benzemeyi başardı. Hülya avşar2ın kardeşi Helin Avşar da estetik yaptırdığını her ne kadar kabul etmese de Aslıhan Doğan'a benzeyenler arasına girmeyi başardı.

Doğal güzel olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan ise ‘Sadece dudağımda dolgu var’ diyor.

Aslıhan Doğan Turan, taklit ediliyor

Aslıhan Doğan Turan, taklit ediliyor

Aslıhan Doğan Turan, taklit ediliyor

Aslıhan Doğan Turan, taklit ediliyor

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