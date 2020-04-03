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Aslıhan Doğan'ın çantaları servet değerinde

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 10 çantası 1 milyon TL değerinde.

Haber Merkezi |
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Aslıhan Doğan'ın çantaları servet değerinde

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Doğan, lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı.

AYAKKABILARININ BİR KISMI 500 BİN TL

Görüntülerde Aslıhan Doğan Turan’ın toplam değeri 1 milyon TL’yi bulan 10 adet Hermes Birkin çantası, 500 bin TL’lik stiletto ve spor ayakkabıları, küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti.

İşte röportajdan detaylar...

*Küçük bir Hermes Birkin çantanın peşine düşmüştüm. Bu arada diğerlerini de beğenip aldım, bir anda 10 tane oldu.

*Kardeşimin boyadığı vintage kıyafet ve çantalarım favorim.

* Kıyafet odama sığmayan değerli parçaların bir kısmı annemde, diğerleri ise bavullarda.

Aslıhan Doğan'ın çantaları servet değerinde

"ARDA'NIN KIYAFETLERİNİ GİYİYORUM"

* Çok tayt alırım, üstüne Arda’nın sweat-shirt’lerini giyiyorum.

* İkinci oğlumuza 6 aylık hamileyim. Bir anda siyahları bırakıp daha renkli giyinmeye başladım.

*Gardırobumda hiç giymediğim elbiseler var. Yeni aldığım pembe mini elbisemi de doğumdan sonra giyeceğim.

*Fazla kıyafetleri ihtiyacı olanlara yolluyorum.

"ARDA İLE YARIŞAMAM"

*Ayakkabı konusunda Arda ile yarışamam. Onun giyinme odası benden büyük. Eve sığamıyor. Özel dizayn edilmiş aksesuar dolabı var.

Aslıhan Doğan'ın çantaları servet değerinde

Aslıhan Doğan'ın çantaları servet değerinde

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