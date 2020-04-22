Aslıhan Güner'den eşi Mert Kılıç'a romantik mesaj

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisiyle ekranda olan Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç'ın yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

"ŞİMDİ İÇİM RAHAT"

Güner, paylaştığı kareye "İyi ki doğdun.. Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş... Ne aradığımızı bilmeden aramak... Şimdi içim rahat, aradığını bulan ve başka bir şey istemeyen biri gibi sükunet içindeyim... Dünyada bundan büyük bir saadet olur mu?" notunu düştü.

Güzel oyuncu Güner'in eşini kalbine etiketleyerek yaptığı jest ise dikkatlerden kaçmadı.