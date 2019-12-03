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Astronotlar, kozmik ışınları ölçen cihazı onarmaya başladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonun dışındaki kozmik ışın dedektörüne yeni pompalar yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 09:23..
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56 kurumdan ve 16 ülkeden, 600 fizikçinin katılarak geliştirdiği bir proje olan AMS, yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek, araştırmacıların anti-madde, diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

NASA; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na monte edilmiş ve kozmik ışınları ölçen AMS cihazının soğutma sistemini değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıklamıştı.

ams

GÖREV BAŞLADI

İtalyan ve Amerikalı astronotlar Luca Parmitano ve Andrew Morgan, söz konusu görev için uzay yürüyüşüne başladı. Arızalı olan 2 milyar dolarlık Alfa Manyetik Spektrometre ile 4 yeni pompanın bağlantısını kurmaya çalışacaK astronotlar, toplamda 6.5 saat uzayda kalacak.

Karşı madde ve karanlık madde avı için 2011'de Endeavour Uzay Mekiği'nin son uçuşuyla UUİ'ye gönderilen Alfa Manyetik Spektrometre'nin, o tarihten bu yana 148 milyardan fazla kozmik ışını incelediği ifade ediliyor.

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Astronotlar, kozmik ışınları ölçen cihazı onarmaya başladı

Astronotlar, kozmik ışınları ölçen cihazı onarmaya başladı

Astronotlar, kozmik ışınları ölçen cihazı onarmaya başladı

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