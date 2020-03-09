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Astronotlar: Uzayda yetiştirilen marul besleyici ve güvenli

NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yetiştirilen marulun son derece güvenli ve besleyici olduğunu açıkladı.

AA | 09.03.2020 - 08:50..
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan seramik toprak kaplarda, 33 ila 56 gün LED ışığı altında marul yetiştirmeyi başarmış ve bu marullar aralıklarla sulanarak büyümeleri sağlanmıştı.

Burada yetiştirilen marulların potasyum, sodyum ve çinko gibi birçok element bakımından zengin olduğu belirtilse de dünyadaki marullardan daha fazla bakteri içerdikleri ortaya çıkmıştı.

Astronotlar: Uzayda yetiştirilen marul besleyici ve güvenli

ASTRONOTLAR: MARULLAR BESLEYİCİ VE GÜVENLİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, uzayda yetiştirilen marulların son derece güvenli ve besleyici olduğunu açıkladı.

Ayrıca bitkilerde gözlenen yüksek miktarda bakteri içinde E.coli ve salmonella gibi tehlikeli olanların yer almadığına da işaret edildi.

Uzayda başarıyla gıda ürünleri yetiştirmenin, NASA'nın Mars'a planladığı gibi uzun mesafeli yolculuklar için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

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Astronotlar: Uzayda yetiştirilen marul besleyici ve güvenli

Astronotlar: Uzayda yetiştirilen marul besleyici ve güvenli

Astronotlar: Uzayda yetiştirilen marul besleyici ve güvenli

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