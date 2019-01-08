taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.41075
Euro
6.20255
Altın
1283.78
Borsa
90368.75
Gram Altın
222.949

Asus, hem dizüstü hem masaüstü olabilen yeni bilgisayarı tanıttı

Oyunculara hitap eden yeni Asus ROG Mothership, hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son zamanlarda üstün özellikli oyuncu bilgisayarları sık sık karşımıza çıkıyor. Özellikle gelişen oyun grafikleri, daha fazla özellik isteyen bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Asus'un yeni tanıttığı ROG Mothership oyun bilgisayarı da oldukça üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

asus rog mothership

HEM MASAÜSTÜ HEM DİZÜSTÜ

Asus ROG Mothership, hem dizüstü bilgisayar hem de masaüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Bilgisayar, klavyesi ister katlanarak dizüstü, ister tamamen çıkartılarak masaüstü bilgisayar haline getirilebiliyor. Bilgisayarın bütün donanımı ise normal dizüstü bilgisayarlardan alışık olduğumuz klavyenin altına değil, ekranın arkasına yerleştirilmiş.

asus rog mothership

TEKNİK ÖZELLİKLER

Asus ROG MothershipNVIDIA'nın en güçlü modeli olan 2080 Max-Q dahil olmak üzere NVIDIA'nın RTX 20 serisi bütün ekran kartlarıyla uyumlu çalışabilen ilk bilgisayarlardan bir tanesi. Asus ayrıca 17,3 inçlik büyük ekranla oyunculara harika bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. 144Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresine sahip olan ekran, FULL HD 1080p çözünürlüğe sahip. Bilgisayarda ayrıca 4.78 Ghz frekans hızına çıkabilen Intel Core i9-8950HK işlemci ve 64GB RAM bulunuyor.

asus

Asus ROG Mothership'in yüksek grafiklerinden yarlanarak aşırı güç tüketmesini istemiyorsanız, tek tuşla grafikleri kapatıp entegre grafik moduna alabiliyorsunuz. Oyun oynamayıp, sadece belgeler üzerinde çalışacaksanız bu mod,  daha az elektrik tüketmenizi sağlayabilir.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI BELLİ DEĞİL

Asus, bu üstün özellikli bilgisayar için henüz bir çıkış tarihi ve fiyat açıklamasında bulunmadı. Ancak günümüzdeki normal oyuncu bilgisayarlarını göz önünde bulundurursak Asus ROG Mothership'in oldukça pahalı olması bekleniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

108
14 ilde okullara kar tatili

14 ilde okullara kar tatili

23
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

30
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

195
KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

49
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

18
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir