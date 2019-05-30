ASUS yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı

Tayvan'ın Taipei şehrinde her yıl düzenlenen bir bilgisayar fuarı olan COMPUTEX Taipei veya Taipei Uluslararası Bilgi Teknolojileri Fuarı, dünyanın en büyük bilgisayar fuarları arasında gösteriliyor. Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok teknolojik gelişmeye ev sahipliği yaparken, dev teknoloji firmaları da kendi ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.

ASUS, Computex Taipei 2019 Fuarı’nda yeni ZenBook serisi, Zenbook Pro Duo ile VivoBook S14 ve S15'i tanıttı.



ZENBOOK'LAR OLDUKLA GÜÇLÜ GELİYOR

Serideki tüm modellerde dört tarafı çerçevesiz NanoEdge ekranların kullanıldığını ve yüzde 95 ekran/gövde oranı ile dünyanın en kompakt dizüstü bilgisayarını tasarladıklarını belirten Asus, yeni Zenbook modellerinin, NVIDIA GeForce GTX serisine kadar desteklenebildiği ve 8. Nesil Intel Core i7 dört çekirdekli işlemciler dahil olmak üzere, 1650 Max-Q grafik kartı, 16 GB RAM, ultra hızlı PCIe SSD'ler ve gigabit sınıfı Wi-Fi 5 ile yeni Zenbook ailesinin maksimum seviyede güçlendirildiğini açıkladı.

4K DESTEKLİ ÇİFT EKRANLI ZENBOOK PRO

Asus yaptığı açıklamada, 4K UHD OLED ekrana ve ikinci dokunmatik 4K ScreenPad Plus ekrana sahip yeni Zenbook Pro Duo’nun, GeForce RTX serisine kadar desteklenebilen donanımı ile üst düzey performans talebine rahatlıkla cevap verebileceği vurguladı.

Ekranın, sürükleyici görseller için ultra ince çerçevelere ve ultra kompakt bir form faktörüne sahip olduğu belirtilirken, çerçevesiz dört taraflı bir ASUS NanoEdge tasarımının da bu cihazda fark yaratan diğer bir nokta olduğunun altı çizildi.

VIVOBOOK S14 VE S15 MODELLERİ TANITILDI

Asus, yenilikçi ScreenPad 2.0 ikinci ekrana ve beş sıradışı color-blocking özelliğine sahip ultra-taşınabilir VivoBook S14 (S431 / S432) ve VivoBook S15 (S531 / S532) modellerini de söz konusu fuarda kullanıcıların beğenisine sundu.

Asus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni VivoBook S14 ve S15 dizüstü bilgisayarlar, daha kompakt boyutlar sunarken yeni çerçevesiz dört taraflı NanoEdge ekran tasarımı ile yüzde 88'e varan ekran / gövde oranı sayesinde maksimum tatmin sağlayan bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Intel Core i7 ve NVIDIA GeForce MX250 ayrık grafik kartı tarafından desteklenen seri ayrıca 1 TB PCIe SSD'ye sahip ve bununla birlikte yeni Vivobook serisi kızılötesi (IR) kamera ve Wi Fi 6 (802.11ax) içeren ilk VivoBook olduğu belirtildi.

COMPUTEX Taipei veya Taipei Uluslararası Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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