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Asya borsalarında sert düşüş

Petrol üreticisi ülkelerin yaşadığı anlaşmazlık, Asya piyasalarında kayıplara neden oldu.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 09:31..
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Hem petrol piyasasındaki gerileme hem de koronavirüs salgınının Asya borsalarına yansıması, negatif oldu.

Petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlık, dünya piyasalarında endişeye yol açtı.

ASYA BORSALARINDA GERİLEME

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi yüzde 5,7 düştü.

Şanghay Borsası'nda Birleşik Endeks yüzde 2,7 oranında gerilerken, Hong Kong Borsası'ndaki düşüş yüzde 3,6'yı buldu.

Asya borsalarında sert düşüş

AVUSTRALYA PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Hindistan'da da durum aynı... Mumbai Sensex Endeksi yüzde 4,.7'lik oranda gerileme yaşadı.

En sert düşüşü, Avustralya piyasaları gördü. ASX endeksi günü yüzde 6,57 düşüşle tamamladı.

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