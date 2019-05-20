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Ata Demirer'e eski sevgilisinden yeni gönderme

Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı, sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 14:19..
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46 yaşındaki ünlü komedyen Ata Demirer, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan çift, birbirlerini karşılıklı takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti.

"ORANGUTAN MÜBAREK"

Ayrılık sonrası Twitter hesabından göndermeli tweetler atan Turanlı'dan, yeni paylaşım geldi. İşte o tweet: "İnanıp sevgili olduğun zaman 'Mavi gibisin Aslı, her tonun güzel', inanmayıp ayrıldıktan sonra 'Orangutan mübarek' hiç adil değil, yalnızlığın. Yalnızlığı sevdiğinden değil, başka çaren yok."

Ata Demirer'e eski sevgilisinden yeni gönderme

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