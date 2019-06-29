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Ata Demirer'in ismi Geyikli Parkında

Ünlü komedyen Ata Demirer, 10 yıl önce bugün Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekmeye başladığı ‘Eyvah Eyvah’ filmi için bölge halkına teşekkür etti.

İHA | 29.06.2019 - 16:33..
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Ata Demirer'in Çanakkale konusundaki sevdası herkesçe malum. Ünlü komedyen sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ata Demirer'in ismi Geyikli Parkında

"TEŞEKKÜRLER GEYİKLİ"

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Geyikli. On yıl önce burada başlamıştı ‘eyvah eyvah’ hikayemiz, o zamanki belediye sağ olsun güzel bir jest yaptı ve bu parkı ekibimize ithaf etti. Yıllar geçti bir gün baktık yok! İhtiras çemberine kapılmış bir başka yetkili kaldırıvermiş. Sonra yine devran değişti isimler tabelalar geri geldi. Teşekkürler aslolan filmler gönüllerde kalsın, yüzler gülsün. Öptüm" ifadelerini kullandı.

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