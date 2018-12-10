Ata mirası keçe işleme sanatı geleceğe taşınıyor

Orta Asya'dan getirildiği Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan eşyadan olan keçenin işlenmesi, günümüzde kaybolmaya yüz tutan sanatlar arasında yer alıyor.

GELECEĞE TAŞINACAK

Geçmişte birçok farklı amaçla kullanılan ancak son dönemde yerini gelişen teknoloji sayesinde üretilen modern eşyaya bırakan keçenin, yaşatılması için Iğdır Üniversitesi çalışma başlattı.

KEÇE SANATINI ÖĞRENİYORLAR

Atölyedeki tezgahlarda keçeyi halı ya da kilim dokur gibi dokuyarak çeşitli pano, giyim eşyası ve ev aksesuarları üreten öğrenciler, hem bu sanatı öğreniyor hem de gelecek kuşaklara aktarıyor.





İLK KEZ KULLANILAN TEKNİKLERLE ÖĞRETİLİYOR

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Cavit Polat, üniversitenin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde temel dokuma kapsamında keçe sanatında, ilk kez uygulanan teknikler geliştirdiklerini söyledi.

SERGİLERLE TANITACAKLAR

Üniversite olarak var olan halı ve kilim dokuma teknikleri uygulanırken farklı bir teknik ve üslupla keçe çalışmaları içerisine girdiklerini anlatan Polat, "Öğrencilerimiz yeni yapılan bu uygulamaya çok büyük zevkle girdiler. Bu sanatı öğrencilerimize öğreterek gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle, sanatsal çalışmalarımızı açacağımız sergilerle de tanıtacağız" dedi.

KEÇE DOKUYORLAR

Cavit Polat, "Keçe, göçebe bir kültüre sahip olan Türklerin yaz ve kış aylarında kullandıkları eşyadır. Biz atalarımızdan aldığımız bu mirası biraz daha farklı bir hale getirerek tezgahlarda işlemeye başladık. Arkadaşlarımız bu sanata farklı üslup katarak oturup tezgah başında kilim ile halı dokur gibi keçe dokuyor" diye konuştu.



