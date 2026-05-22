Atakan Sönmez: Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse genel merkez oradadır

Siyaset gündeminin 1 numaralı maddesi, CHP hakkındaki 'mutlak butlan' kararı...

Zaman geriye aktı ve 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ YÖNETİME GERİ DÖNDÜ

İstinaftan çıkan kararla birlikte 'şaibeli kurultay' ve sonrasında parti içinde yapılan tüm görevlendirmeler ve iç tüzük kararlarının tamamı yok sayıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına parti tarafından yapılan itirazı reddetti.

İcra memurları da kararı tebliğ için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine geldi.

MAHKEME KARARI TEBLİĞ EDİLDİ

Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra memurları, karar tebliğini takdim etti.

Daha sonra karar tebliğini alan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu.

Sönmez, en merak edilen soru olan "Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi?" sorusunu da yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU NEREDEYSE GENEL MERKEZ ORADADIR"

Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin genel başkanı neredeyse genel merkez oradadır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, genel merkeze gidecektir. Dün mahkeme kararı kesinleşti, görev başladı. Dün andan itibaren görevleri başladı.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVE BAŞLAYACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup, yazıp, çiziyordu. Sayın Kılıçdaroğlu, göreve başlayacak."

"GENEL BAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR"

İcra memurları ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen davacı avukatı Onur Yusuf Üregen de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Görev şu anda tebliğ edildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu, artık genel başkan diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Üregen, "Evet, şu an CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

"UFAK TEFEK PROSEDÜRLER VAR"

Üregen, "Prosedür tamamlanmış mı oldu?" sorusuna ise "Ufak tefek prosedürler var. Onlarla ilgili de süreç içerisinde bilgilendirme yapacağız." yanıtını verdi.