Atakan Sönmez’den Özgür Özel'e yanıt: CHP’li vekille polemiğe girmem

CHP'de iç savaş sürüyor...

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık görevi düşen CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, kararın açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde kapalı bir grup toplantısı düzenledi.

BASIN DANIŞMANINI HEDEF ALDI

Özgür Özel’in, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’i "iğrenç bıyıklı" diyerek hedef alması, tartışmalara neden oldu.

"GELMİŞ O İĞRENÇ BIYIKLI"

Özel, "Gelmiş o iğrenç bıyıklı, bu partide 24 yıldır çalışan, hepimize emeği, hizmeti olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince 'bir inceleyeceğim' diyor." diye konuştu.

"PARTİ MİLLETVEKİLİYLE POLEMİĞE GİRMEM"

Özgür Özel'in iddialarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den yanıt geldi.

T24'e konuşan Atakan Sönmez, Özgür Özel'in iddialarına cevap vermeyeceğini söyledi.

Sönmez, Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın basın danışmanıyım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle polemiğe girmem, ona cevap vermem söz konusu olamaz. Buna bir cevabım tabii ki olmayacak." ifadelerini kullandı.

"BEN BİRÇOK YERDE ÇALIŞTIM"

Atakan Sönmez açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel hakkımda ne söyledi? Sayın milletvekilimiz yarın sizinle ilgili konuşurken T24’çü mü diyecek, yoksa isminizi mi anacak? Hangisini tercih edersiniz? Ben birçok yerde çalıştım. Son 6 ayda içinde de TGRT ekranlarına yorumculuk yaptım, ben TGRT elemanı, çalışanı değilim. Oraya çağırılıp da yorum yapan pek çok kişi gibi gittim, yorumlar yaptım. Ben CHP’de Parti Meclisi’ne girmedim, MYK’da değilim, teknik bir kadro bu. Herhangi bir partili olmayanın yapacağı bir iş de bu.

"İŞTEN ÇIKARILANLARI TANIMIYORUM"

Ben siyasi danışmanlık da yapmıyorum, basın danışmanlığı yapıyorum, bu teknik görevdir. İşten çıkarmalarla ilgili de bir tasarrufum ve yetkim de yoktur. İşten çıkarılan arkadaşların da hiçbirini tanımıyorum. Sayın Genel Başkanımız bize basın danışmanlığı görevini verdiğinde bu işi yapabileceğimizi düşünerek vermiş, sayın milletvekilimiz de bu konuda yetersiz olduğumu düşünüyor, kişisel görüşüdür. Ben milletvekilimizin görüşüne saygı duyarım."