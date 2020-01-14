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Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

35 gün süren yıkım işlemlerinde; havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının uçuşları aksamadı.

İHA | 14.01.2020 - 09:22..
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Milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı kargo bölümünün, planlanan kısmının yıkımı tamamlandı.

Çıkan hafriyatta birçok malzeme geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilecek olan eşyalar ihtiyaç sahiplerine verildi. Hafriyatın altından çıkan kumun ise yol yapımı için kullanılacağı öğrenildi.

35 günde yıkılan kargo binasının hafriyatının, 2 gün içerisinde tamamen kaldırılması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

SİVİLLER KULLANIRKEN KÖRÜK BİLE BULUNMUYORDU

Havalimanını, ticari uçuşların sona ermesinin ardından sadece kargo uçakları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor. Sivil kullanıma açık olduğu zaman uçakların yanaşmak için körük bulamadığı alanların ise havadan çekilen görüntülerde, bomboş olduğu görüldü.

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

YIKIM İŞLEMLERİ SIRASINDA DA UÇUŞ SÜRÜYOR

Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na, bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir aksamaya neden olmuyor.

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

GÜVENLİK SİSTEMİ EMNİYETE BAĞIŞLANABİLİR

Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, "Yıkım için bize 100 günlük süre verilmişti, ancak biz 35 günde yıkım işlemlerini bitirdik. Buradan çıkan malzemelerin kullanılabilecek olanları ise ihtiyaç sahiplerine verdik. Güvenlik kameralarının ve sistemlerini ise emniyet güçlerine bağışlamak istiyoruz.” dedi.

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım bitti

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