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Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar

Serbest düşüş ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 20:47..
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Sporcular Koçak ve Toy, 2 bin rakımlı Atabarı Kayak Merkezi ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe arasında uçuş planladı.

Yaklaşık 1 kilometrelik uçuş için kayak merkezinden atlayış gerçekleştiren sporculardan Cengiz Koçak, Çoruh Nehri kenarına, Toy ise Atatepe'deki alana iniş yaptı. Her iki sporcu atlayışlarını kamerayla kayıt altına aldı.

Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar

Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar VİDEO

ŞEHİTLERE SAYGI ATLAYIŞI

Koçak, atlayışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce "Gökperest" adlı takım kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu takımla Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu yerden uçuş yapmak hep aklımdaydı. Takım arkadaşlarımla buraya geldik. Atabarı Kayak Merkezinden takım arkadaşım Ferdi Toy ile uçuş yaptık. Burası Atatepe'ye bin metre yatay mesafede ve 500 metre yükseklikte. 5 dakikalık uçuşun ardından Atatürk heykelinin üzerinden geçtik ve ben Çoruh Nehri yanına iniş yaptım."

Atatürk ve şehitleri gökyüzünde andılar


Atlayışlarında hava şartları dolayısıyla çok zorlandıklarını dile getiren Koçak, "Hava çok soğuktu. Rüzgar çok sertti ve kötüydü. Çok üşüdük ama ulaştığımız sonuca değdi." ifadelerini kullandı.

Koçak, amacının Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşı ve şehitleri anmak olduğuna işaret ederek, "Bu, bizim takımımızın atlayış projeleri için bir başlangıçtı. Artvin'de bundan sonra yine atlayışlar yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ferdi Toy ise Gökperest takımı sporcuları olarak farklı atlayışlar için yollarda olduklarını ifade etti.

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