taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

Atatürk'e benzerliğini kullanarak para kazanan isimler, son dönemde sürekli gündemde.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği nedeniyle çeşitli etkinliklerde yer alan isimlerin rollerini abartması tartışmalara neden oldu. Ağır Kemalist kimlikleriyle bilinen isimler dahi, benzerliği paraya çeviren isimlere tepkili.

Özellikler Göksel Kaya'nın kimi zaman at üzerinde kimi zaman paşa kıyafetiyle sokaklarda görülmesi tartışmalara neden oluyor.

Atatürk'e benzeyen isimler, eleştirilere yanıt verdi.

"PARA ALMAMDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR"

Göksel Kaya, "Halkta bir Atatürk özlemi var ve beni görünce de bunu yansıtıyorlar. Ben tiyatro sanatçısıyım. Etkinliklerden para almamdan daha doğal ne olabilir? Suiistimal ettiğim yok" ifadelerini kullandı.

Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

"BUNUN GİDERLERİ VAR"

Nejat Bardak ise, "Bunun giderleri var, yüksek fiyat talep etmiyorum. Göksal Kaya’dan ise çok rahatsız oluyorum. Bu adam cidden kendisini paşa zannediyor" şeklinde konuştu.

Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

"EN ÇOK BEN BENZİYORUM, PARA ALMIYORUM"

Posta'ta konuşan Ayhan Ayber ise "Ben para almıyorum. Üstelik Atatürk’e en çok ben benziyorum. Onlar makyajla benziyor" dedi.

Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cami enkazı altında kalan mühendis vefat etti

Cami enkazı altında kalan mühendis vefat etti

70
Putin Türkiye'ye geliyor

Putin Türkiye'ye geliyor

45
Avustralyalı model hamile olduğu doğumda anladı

Avustralyalı model hamile olduğu doğumda anladı

60
Kazakistanlı kadın, polislere zor anlar yaşattı

Kazakistanlı kadın, polislere zor anlar yaşattı

35
Rusya soruşturmasında jüri, Roger Stone hakkındaki kararını açıkladı

Rusya soruşturmasında jüri, Roger Stone hakkındaki kararını açıkladı

12
Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var

45
Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir