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Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

Açılışı henüz yapılmayan camide namaz kılanlar oldu.

AA | 07.06.2019 - 20:43..
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Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina Camisi'ini ziyaret ederek kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi.

İLK NAMAZ EYLÜLDE

İnanç hakkının eğitim ve sağlık gibi temel bir hak olduğunu vurgulayan Gavroglu, "Faşist ve ırkçılar ülkenin ufkunu daraltmaya, sadece kendilerinin olduğu bir gelecek kurmaya çalıştılar ama hem Mecliste hem de halk arasında hüsrana uğradılar." diye konuştu.Gavroglu, kentteki Müslümanların yaklaşık 12 yıldır açılışı beklediklerine işaret ederek, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.

Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

Müslüman nüfusun bir diğer önemli sorununun mezarlık olduğuna dikkati çeken Gavroglu, "Yunan Kilisesi 10 dönümlük bir alan tahsis etti ancak mahkeme süreci uzadı. Bu meselenin farkındayız ve çözülmesi gerekiyor. Bu da bir öz eleştirimizdir." ifadelerini kullandı.

BAZI MÜSLÜMANLAR CAMİDE İLK NAMAZLARINI KILDI

Gavroglu'nun ziyareti esnasında bazı hükümet yetkililerinin yanı sıra Atina'daki Müslüman cemaatinden temsilciler ve caminin imamı olması beklenen Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki de hazır bulundu.

Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

Gavroglu camiyi gezerek Zaki ve diğer Müslüman vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyareti fırsat bilen bazı Müslümanlar ise camide ilk namazlarını eda etti.

PROTESTO GÖSTERİSİ OLDU

Ziyaretin hem Yunan hem de uluslararası basın tarafından büyük ilgi görmesi de dikkati çekti.Yunan çevik kuvvet ekipleri ziyaret sırasında güvenlik önlemi aldı. Caminin dışında ise ellerinde haç tutan birkaç kişilik bir grup protesto gösterisi yaptı.

Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

İnşası büyük oranda iki yıl önce tamamlanan cami, çeşitli bürokratik sebeplerle iki yıldır açılamıyor.Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor. Camide bir çocuk parkı ve fıskiye de yer alıyor. Cami için 887 bin avro bütçe ayrılmıştı.

Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

Söz konusu caminin yapımına ilk olarak 2006'da karar verilmiş ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı.

Caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

Atina'nın ilk camisinin kapıları açıldı

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