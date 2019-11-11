Atlantik sahillerinin başı kokainle belada

Fransa, son haftalarda toplamda yüzlerce kiloyu bulan ve en saf kokainle diğer uyuşturucu maddeleri içeren paketlerin Atlantik Okyanusu sahillerine vurmasının şaşkınlığı içinde.

Her gün sahillerde yeni paketler bulunurken Rennes kenti savcılığı, kokainin yüzde 90'a varan saflıkta olmasından ötürü sağlığa çok büyük tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

PAKETLERE DOKUNMANIN CEZASI 10 YIL

Bölge halkın,a "Paketleri görenler ellemesin ve kullanmasın, doğrudan polisi veya jandarmayı arasın. Bir yerden başka yere götürmek bile 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır." çağrısı yapılıyor.