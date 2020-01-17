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Atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü

İspanya'da, "Las Luminarias" adlı etkinlikte, gelenek inancıyla ateş ve duman arasından geçirilen atların görüntüleri kameraya yansıdı.

AA | 17.01.2020 - 09:34..
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İspanya'nın San Bartolome de Pinares kasabasında yapılan "Las Luminarias" adlı etkinlikte, yaklaşık 300 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde, kötülüklerden arınma ve salgın hastalıklardan korunma inancıyla atlar ateş üzerinde yürütüldü.

ATLAR, ATEŞ VE DUMAN ARASINDAN GEÇİRİLDİ

18. yüzyıldan kalma geleneğin kökeninde Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton'un her yıl 17 Ocak'ta anılması yatıyor.

Kilisedeki ayin ve ardından rahip tarafından atların kutsanmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında, kasabanın farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden atlar yürütüldü.

Çam ağaçlarının yeşil dallarıyla yakılan ateş ve dökülen sularla çıkartılan duman arasından geçirilen atlar, kasaba turlatıldı.

İspanya'da atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü

ATLARIN EN İYİ ŞEKİLDE KORUNDUĞUNU SAVUNDULAR

Hayvan hakları dernekleri, atların sadece duman arasından geçirilmesini, ateş üzerinde yürütülmemesi yönünde çağrılar yapsa da kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savundu.

Las Luminarias, son yıllarda özellikle fotoğrafçılar tarafından da büyük ilgi gördü.

Atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü

Atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü

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