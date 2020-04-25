Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

Dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran yeni bir öte gezegen bulundu.

Bern Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Cenevre Gözlemevi ve Yale Üniversitesinden oluşan uluslararası araştırmacılar grubunun yaptığı keşif, araştırmacıları şaşırttı.

METAL ELEMENTLER GAZ ŞEKLİNDE

Araştırmacıların, ABD’nin Arizona kentinde 4,3 metre uzunluğunda Lowell Keşif Teleskopu’nda bulunan Aşırı Kesin Spektometre ile yaptıkları keşifte, atmosfer sıcaklığı 3 bin 140 dereceyi bulan Mascara -2 b adlı öte gezegenin atmosferinde gaz şeklinde demir, magnezyum ve kromium bulunduğu belirtildi.

Jüpiter gezegenin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki Mascara -2 b gaz devinin keşfi, öte gezegenlerin yapısını öğrenmeye yardımcı olması ve onların atmosferik döngülerinin modellerini açığa çıkarması nedeniyle oldukça önemli.

Keşfe ilişkin bulgular Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanacak.