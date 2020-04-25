taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

Dünyadan 456 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin atmosfer sıcaklığı metali buharlaştırıyor.

AA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

Dünyaya 456 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran yeni bir öte gezegen bulundu.

Bern Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Cenevre Gözlemevi ve Yale Üniversitesinden oluşan uluslararası araştırmacılar grubunun yaptığı keşif, araştırmacıları şaşırttı.

METAL ELEMENTLER GAZ ŞEKLİNDE

Araştırmacıların, ABD’nin Arizona kentinde 4,3 metre uzunluğunda Lowell Keşif Teleskopu’nda bulunan Aşırı Kesin Spektometre ile yaptıkları keşifte, atmosfer sıcaklığı 3 bin 140 dereceyi bulan Mascara -2 b adlı öte gezegenin atmosferinde gaz şeklinde demir, magnezyum ve kromium bulunduğu belirtildi.

jj

Jüpiter gezegenin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki Mascara -2 b gaz devinin keşfi, öte gezegenlerin yapısını öğrenmeye yardımcı olması ve onların atmosferik döngülerinin modellerini açığa çıkarması nedeniyle oldukça önemli.

Keşfe ilişkin bulgular Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanacak.

ss

Instagram: @eshteknoloji

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildiAtmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildiAtmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildiAtmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

Atmosfer sıcaklığı demiri buharlaştıran öte gezegen keşfedildi

İlginizi Çekebilir
Malware nedir
Malware, bilgisayarınıza zarar veren çeşitli kötü amaçlı yazılımlara denir.
Xiaomi Redmi Note 9'un tanıtım tarihi belli oldu
Twitter üzerinden açıklama yapan Xiaomi, Redmi Note 9'un 30 Nisan'da tanıtılacağını açıkladı.
Progress MS-14 kargosu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
Progress MS-14 kargo kapsülü, bu sabah 04.51'de Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini yayınladı
Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u kullanıcıların hizmetine sundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
283
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
238
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
578
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
114
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
184
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
Koronavirüs, ABD'li milyarderleri daha da zenginleştirdi
106
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir