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Atmosferi olmadığından her saniye bombalanan gezegen: Merkür

Uzayı Keşfediyoruz video serimizin ilk bölümünde, gök taşları tarafından bombalanan Merkür'ü ziyaret ediyoruz.

Haber Merkezi |
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Atmosferi olmadığından her saniye bombalanan gezegen: Merkür

Güneş sistemindeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, 88 Dünya günü süren yörünge süresiyle, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden daha hızlı hareket ediyor.

Ayrıca gezegenin neredeyse hiç atmosferinin olmaması, Merkür'ün yüzey sıcaklığını oldukça hızlı bir şekilde değiştiriyor. Peki atmosferin olmayışı Merkür'ün başına başka hangi kötü şeyleri getiriyor?

Koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklarımızı da düşünerek, bu sorun cevabını mümkün olduğunca eğlenceli bir şekilde vermeye çalıştık. İyi seyirler.

UZAYI KEŞFEDİYORUZ #1: MERKÜR - YouTube

Instagram: @eshteknoloji

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