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ATOR: Konaklama vergisi Rusları etkilemez

Konaklama vergisi resmen yürürlüğe girmesiyle tatil için fazla ücret ödeyecekler vergi sistemin eleştirirken Rusya'dan sorun yok açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 21:51..
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Rusya Tur Operatörleri Birliği  Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'deki konaklama vergisi hakkında konuştu.

Lomidze, Türkiye’nin rakiplerinden açık arayla Rusların yıl boyunca tercih ettikleri tatil destinasyonu olduğunu, otellerde konaklama vergisi uygulamasının talebi etkilemesi olasılığının düşük olduğunu belirtti.

ZAMLAR TALEBİ ETKİLEMEZ

2019 turizm yılının sonuçlarını değerlendiren Lomidze, Türkiye’nin liderliğini koruyarak Rusların yıl boyunca tercih ettikleri tatil destinasyonu olduğunu, otellerde konaklama vergisi uygulamasının talebi etkilemesi olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE 2019'DA RUSLARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Lomidze, “Yurtdışı turizminde çeşitli destinasyonlarda yüzde 5 ile 20 arasında artış görüyoruz. Lider ülkeler değişmedi. Yılsonuna doğru yaklaşık olarak 6 milyon Rus vatandaşını ağırlayacak olan Türkiye lider konumunda, bu kişilerin büyük bir çoğunluğu, tur şirketlerinin müşterilerinden oluşuyor” diye konuştu.

Türkiye’nin yıl boyunca seçilen tatil destinasyonu olduğunu söyleyen Lomidze, satışların kasım ayına kadar uzanan plaj turları ile sınırlı olmadığına, ayrıca ara sezonlardaki gezi ve yılbaşı turlarının da satıldığına dikkat çekti: “Rusya’nın 7 kentinden İstanbul charter turlarının doluluk oranı çok iyi. Türkiye, kış mevsimindeki turistlerin artması sayesinde (Rusya’nın) yurtdışı turizmindeki payını büyüttü, artış yaklaşık yüzde 15 oldu.”

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