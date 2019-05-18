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Avcılar’da zincirleme ateş açıldı: 2 yaralı

Eski eşinin erkek arkadaşına silahla yaralayan bekçiye, dükkanına tehdit olarak algılayan taksici ateş etti. Daha sonra yoldan geçen polis de taksiciyi vurdu.

DHA | 18.05.2019 - 10:31..
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Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Yunus S., eski eşinin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrenince Murat B. ile konuşmak istedi.

Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde buluşan taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ESKİ EŞİNİN ERKEK ARKADAŞINI YARALADI

Bekçi, yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı. Bu sırada taksi durağında görevli E.A., silah sesini duyunca durağına yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek silahıyla dışarı çıktı.

Avcılar’da zincirleme ateş açıldı: 2 yaralı

POLİS OLDUĞUNA İNANMAYINCA ATEŞ ETTİ

Bu esnada yoldan geçen bir polis memuru, taksi durağı görevlisine silahını bırakmasını söyledi. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi silahı ile ateş edince, polis de karşılık verdi. Olayda, takisici E.A. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne götürüldü.

Avcılar’da zincirleme ateş açıldı: 2 yaralı

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