Avrupa Birliği'nden ABD'ye rest: Bütün seçenekler masada

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, günlük basın toplantısında gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tehditleri ilk kez görmüyoruz" diyen Regnier, vatandaşlar ve şirketler için AB ile ABD arasındaki ortak bildiriyi uygulamaya odaklandıklarını belirtti.

"BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA"

Regnier, AB'nin ABD'ye olası vereceği karşılık konusunda spekülasyon yapmayacağını vurgulayarak, "Tüm seçenekler masada dediğimizde, gerçekten bütün seçenekler masada anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir tehdidi tırmandırmaktan yana olmadıklarına işaret eden Regnier, AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in bu konuda yoğun temaslarda bulunduğunu, 5 Mayıs'ta Paris'te ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geleceğini söyledi.

AB ONAY SÜRECİNİ TAMAMLAMADI

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafı halen ABD ile yapılan anlaşmanın onay sürecini tamamlamadı.