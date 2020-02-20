Avrupa ırkçı terörün pençesinde

Almanya'da düzenlenen ırkçı saldırıda, 5'i Türk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa, saldırının ardından bir kez daha giderek yaygınlaşan ırkçı terörle gündemde.

AVRUPA'DA IRKÇI SALDIRILAR YÜKSELİŞTE

Bazı ırkçı terör saldırılarında ciddi can kayıpları meydana gelirken, kıtada yabancıların hemen hemen günlük düzeyde sözlü ırkçı saldırılara da maruz kaldığı görülüyor.

Diğer yandan ırkçı teröristler, Avrupa başkentlerinde sıklıkla cami ve sinagog gibi ibadet yerlerini hedef alıyor.



(Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen)

IRKÇI SİYASİLERİN OY KAPMA ENDİŞESİ

Avrupa genelinde ırkçı siyasetçilerin popülaritesinin arttığı ve oy kapma gayesiyle merkez partilerin söylemlerinin aşırılaşmasının, kıtada ırkçı teröristlerin faaliyet alanlarını genişlettiği değerlendiriliyor.

BATI DÜNYASINDA IRKÇI TERÖRDE YÜZDE 320 ARTIŞ

Kasım 2019'da yayınlanan Küresel Terör Endeksi, özellikle Batı Avrupa olmak üzere "Batı'da" ırkçı terörün son 5 yılda yüzde 320 arttığına dikkati çekti.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde, cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonucu 51 kişinin hayatını kaybetmesi, Batı dünyasında ırkçı ideolojinin ne tür bir tehlike yarattığının açık bir göstergesi olsa da Almanya'daki son saldırı, yetkililerin gerekli tedbirleri almadığına işaret ediyor.

ALMANYA'DA IRKÇI TERÖR YÜKSELİŞTE

Almanya'da dün akşam ırkçı terörist Tobias R, Hanau kentinde iki ayrı kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırganın "yabancı düşmanlığı” saikiyle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirilirken, saldırganın ardında bir metin ve video bıraktığı belirtildi.

SİNAGOG HEDEF ALINDI

Geçen yıl ekim ayında ise ırkçı terör, bir sinagogu hedef aldı. Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi öldü. Saldırganın, saldırıdan önce ırkçı terör içerikli bir video yayımladığı belirlendi.

Yine Haziran 2019'da Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, evinin bahçesinde ırkçı terörist Stephan Ernst tarafından başından vurularak öldürüldü.

Münih kentinde 2016 yılında bir ırkçı teröristin, bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Zanlı, saldırı esnasında ırkçı söylemler kullandı.

İNGİLTERE

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, 2016 yılının Haziran ayında teravih namazı çıkışı, aracını Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Mahkemede konuşan görgü tanıkları, Osborne'un, "Tüm Müslümanları öldüreceğim. Müslümanlar teröristtir." diye bağırdığını ve olayın ardından polisi beklerken de "İşimi tamamladım. Beni artık öldürebilirsiniz." diyerek gülümsediğini aktardı.

İSVEÇ

Göteborg şehrine bağlı Trollhattan kasabasında 20 yaşındaki Anton Lundin Pettersson tarafından 4 sene önce bir okula düzenlenen ırkçı terör saldırısında, göçmen kökenli 4 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Müslüman ve göçmen karşıtlığıyla bölgede ün salan ve sosyal medyada, Müslüman ve göçmenlere karşı paylaşımlarıyla dikkat çeken ırkçı terörist Anton Lundin Pettersson, olaydan hemen sonra polis tarafından silahla öldürüldü.

NORVEÇ

Barum kentinde geçen sene ırkçı terörist 22 yaşındaki Philip Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş ve olayda bir kişi yaralanmıştı. Saldırganı durduran 65 yaşındaki Pakistan asıllı Muhammed Rafik ülkede kahraman ilan edildi.

Avrupa'da ırkçı teröre ilişkin tehlike çanları esasen 2011'de bu ülkede çalmıştı. Irkçı terörist Anders Behring Breivik, 77 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının öncesinde bir "manifesto" yayımlamış, çok kültürlülük ve "Avrupa'nın İslamlaşmasından" duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti.



(Muhammed Rafik)

IRKÇI TERÖR "ÜSTÜNLÜK" FİKRİNE DAYANIYOR

Irkçı terörizm, ırk ve kültür gibi bazı ortak değerleri paylaşan kişilerin diğerlerinden üstün olduğu ve tüm topluma hükmetmesi gerektiğini öne süren tehlikeli bir ideolojiye dayanıyor.

Avrupa'da yükselişte olan ırkçı partiler de benzer bir ideolojiden besleniyor.

Yakın dönemde kıtada terör estiren ırkçı ideolojinin önünün alınamaması durumunda, Avrupa'nın temel değerlerinin daha da sarsılacağı ve sorunun büyüyeceği öngörülüyor.