Avrupa, koronavirüsü engellemek için konum takibi yapacak

Facebook, Google ve diğer büyük teknoloji şirketleri, ABD'deki koronavirüsün yayılmasını takip etmeye yardımcı olabilmek için hükümetle görüşüyor. Halk sağlığı yetkilileri, koronavirüsün nasıl yayıldığına dair anlayışlarını geliştirmek için şirketlerden aldıkları konum verilerini takip edecek.

Benzer bir uygulamanın ise Avrupa'da yapılması planlanıyor. Avrupa Gizlilik Koruma Yaklaşımı, bazı Asya ülkelerinde koronavirüse karşı kullanılan konum takibi uygulamalarını yakından takip ederek, aynı sistemi Avrupa ülkelerinde de kullanmak istiyor.

Ancak Asya ülkelerinde kullanılan bu takip sistemi, oldukça katı olan Avrupa veri koruma kurallarını ihlal ediyor.

VİRÜSÜN YAYILMASI ENGELLENEBİLİR

Geliştirilecek yeni uygulama sayesinde kullanıcıların konumları takip edilecek. Eğer bir kullanıcı koroanvirüse yakalanmışsa, daha önce gezdiği mekanlar ve temas ettiği insanlar konum takibi sayesinde tespit edilebilecek.

Ayrıca kullanıcıların konum verileri, yalnızca yetkili sağlık kuruluşları tarafından izlenebilecek ve şifreli bir veri tabanında depolanacak.

Söz konusu uygulamanın şu an proje aşamasında olduğu belirtilirken, Avrupa ülkelerinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz belli değil.