Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Esad rejiminin kalleşçe saldırısı sonrası Türkiye, göçmenlere kapıları açtı.
Çok sayıda göçmen, Avrupa sınırına doğru akın etmeye başladı.
Soğuk hava şartlarına karşı çareyi ateş yakarak ısınmakta bulan göçmenler, diğer taraftan Yunan güvenlik güçlerinin biber gazlı ve ses bombalı saldırılarına uğruyor.
GÖÇMENLER SINIRDA, YUNANİSTAN PANİKTE
Özellikle Yunanistan sınırına yığılan dev kalabalık ve Midilli Adası'na giden göçmenler, komşuda panik havası oluşturmuş durumda...
Yunanistan sınırında göçmen kalabalığı VİDEO
66 KİŞİ TUTUKLANDI
Yunan hükümetinin, kendi topraklarına geçen 66 göçmeni tutukladığı kaydedildi.
POLİS-ORDU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
Ülkenin Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, sınıra adeta duvar ördüklerini, polis ve orduyla göçmenlere karşı büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.
ADALARDA GÖÇMEN HUZURSUZLUĞU
Ege kıyılarından Yunan adalarına doğru 300 geçiş olduğu belirtiliyor. Bu durumun, göçmenleri istemeyen ada halkı arasında huzursuzluğa yol açtığı gelen bilgiler arasında...
SINIRA AKIN, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.
Göçmenlerin bulunduğu alan havadan görüntülenirken, araç hareketliliği de dikkati çekti.