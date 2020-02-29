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Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Türkiye'nin, göçmenlere kapıları açmasıyla birlikte sınırda yoğun hareketlilik yaşanıyor. Bu gelişme, Yunanistan'da paniğe neden oldu.

AA & Ensonhaber | 29.02.2020 - 16:57..
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Esad rejiminin kalleşçe saldırısı sonrası Türkiye, göçmenlere kapıları açtı.

Çok sayıda göçmen, Avrupa sınırına doğru akın etmeye başladı.

Soğuk hava şartlarına karşı çareyi ateş yakarak ısınmakta bulan göçmenler, diğer taraftan Yunan güvenlik güçlerinin biber gazlı ve ses bombalı saldırılarına uğruyor.

GÖÇMENLER SINIRDA, YUNANİSTAN PANİKTE

Özellikle Yunanistan sınırına yığılan dev kalabalık ve Midilli Adası'na giden göçmenler, komşuda panik havası oluşturmuş durumda...

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Yunanistan sınırında göçmen kalabalığı VİDEO

66 KİŞİ TUTUKLANDI

Yunan hükümetinin, kendi topraklarına geçen 66 göçmeni tutukladığı kaydedildi.

POLİS-ORDU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Ülkenin Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, sınıra adeta duvar ördüklerini, polis ve orduyla göçmenlere karşı büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

ADALARDA GÖÇMEN HUZURSUZLUĞU

Ege kıyılarından Yunan adalarına doğru 300 geçiş olduğu belirtiliyor. Bu durumun, göçmenleri istemeyen ada halkı arasında huzursuzluğa yol açtığı gelen bilgiler arasında...

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

SINIRA AKIN, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Göçmenlerin bulunduğu alan havadan görüntülenirken, araç hareketliliği de dikkati çekti.

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını

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