Avukatlara yeşil pasaport hakkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı.

Bu belgede hakimler, savcılar, avukatlar için çok önemli değişiklikler söz konusu.

Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılırken, avukat olmak isteyen mezun olduktan sonra sınava tabi tutulacak. Hakim ve savcı olmak isteyen de ikinci bir sınavdan geçmek zorunda.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan değişiklikleri açıklarken hukukçulara sevindiren bir müjdeyi de verdi. Erdoğan, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan: Avukatlara yeşil pasaport verilmeyi planlıyoruz VİDEO

HUKUKÇULAR SEVİNDİ

Salonda bulunan, başta Metin Feyzioğlu olmak üzere, bütün hukukçular bu sözleri büyük bir sevinçle alkışladı. Feyzioğlu ile göz göze gelen Erdoğan da gülümsedi.