Avustralya’da koronayı kasıtlı yayanlara ömür boyu hapis

Koronavirüsten 50 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 6 bini aştığı Avustralya’da, virüsü kasıtlı olarak yayanlara karşı radikal bir karar alındı.

Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, koronavirüsü kasten yaymaya çalışanların, bir sağlık çalışanının ölümüne yol açmaları halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu.

KORONAYI BULAŞTIRANLARA HAPİS CEZASI

Ülkede son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda artış olduğuna dikkati çeken Hunt, "Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldım, koronavirüsün kasıtlı olarak yayılması, her eyalet ve bölgede geçerli olan genel ceza kanunları uyarınca suçtur. Bu suçlardan en ciddi olanı, eğer bir kişi kasıtlı olarak sağlık çalışanına virüsü bulaştırıp ölümüne yol açacak bir adım atarsa en yüksek ceza olan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir." ifadelerini kullandı.

KARANTİNA KURALLARINA UYMAYANLARA ELEKTRONİK KELEPÇE

Koronavirüsten 6 kişinin öldüğü Batı Avustralya Eyaletinin Başbakanı Mark McGowan, karantina kurallarına uymayan kişilere takılmak üzere 200 elektronik kelepçe satın aldıklarını duyurdu.

Toplumu korumak için kelepçe takılacak kişilerin GPS yardımıyla takip edileceğini dile getiren McGowan, "Umarım bu cihazların çoğunu kullanmamıza gerek kalmaz." dedi.

AVUSTRALYA'DA KORONAVİRÜS YASAKLARI

Koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik önlemler kapsamında ibadet yeri, yüzme havuzu, müze, kütüphane, plaj gibi alanların kapatıldığı ülkede sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkma yasağı bulunuyor.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin en fazla 10, düğün törenlerinin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, kurallara uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.