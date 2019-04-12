Avustralya'daki festivali provoke etmek istedi, yakalandı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bu sene Selam Festivali'nin ikincisi düzenlendi. Bu festivalin ilk gününde ise ırkçı bir olay yaşandı.

KALABALIĞI TAHRİK EDEN ADAM GÖZALTINA ALINDI

İslam ve göçmen karşıtı ırkçı görüşleriyle Avustralya'da çok sayıda eyleme katılan Neil Erikson, cuma namazının kılındığı sırada alana girdi ve orada bulunanları tahrik etmek istedi. Bu olayı gören polis, duruma hemen müdahale etti.

UYARILARI DİKKATE ALMADI, TAHRİĞE DEVAM ETTİ

Polis önce adamı uzaklaştırdı, ancak polisin uyarılarını dikkate almayan Erikson ırkçı söylemlerine devam ederek tekrar namazın kılındığı yere geri geldi.

GÖZALTINA ALINIP POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis bu kez Erikson'u gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Erikson'un neyle suçlanacağı ve ne kadar gözaltında tutulacağı konusunda açıklama yapılmadı.