Avustralya'daki yangının dumanı karşı kıtada

Avustralya'da 3 ay önce başlayan ve bütün uğraşlara rağmen kontrol altına alınamayan orman yangınlarından çıkan dumanlar Brezilya'ya kadar ilerledi.

12 BİN KİLOMETRE ÖTEYE GİTTİ

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.

Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.

DUMANLAR ŞİLİ'DEN DE GÖRÜLÜYOR

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.