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Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, yumurtalı saldırıya uğradı.

DHA | 16.03.2019 - 11:04..
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İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti. Yaşananlar ise anbean kaydedildi.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto İZLE

BÜYÜYEN KORKUNUN GÖSTERGESİ

Anning, "Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat but tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avusturalya'da hem Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda'ya gelme izni veren göçmen programıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

GÖÇMEN POLİTİKASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Avusturalyalı senatörün ırkçı sözlerine, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tepki gösterdi.

"BÖYLE GÖRÜŞLERE AVUSTRALYA'DA YER YOK"

Hatta Avustralya Başbakanı Morrison, Anning'i  kınayarak, "Senatör Fraser Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

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