Avustralyalı turist şişeyi bardaki adamın kafasında kırdı

Tayland'da akılalmaz bir olay yaşandı. Avustralyalı bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle barda duran bir adama saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU İYİ

Sevgilisiyle masada oturan adam, bir anda içtiği şişeyi de eline alarak adama doğru yöneldi. Ardından da şişeyi adamın kafasında kırdı. Saldırının etkisiyle adam yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avustralyalı turist adamın kafasında şişe kırdı İZLE



SALDIRGAN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Olaydan sonra yakalanan 48 yaşındaki saldırgan Alan Toner, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılacak olan Toner, pişman olduğunu dile getirse de ceza alacak.