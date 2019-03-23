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Avustralyalı turist şişeyi bardaki adamın kafasında kırdı

Tayland'da Avustralyalı bir adam, bir neden yokken barda duran adamın kafasına şişe fırlattı.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 09:26..
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Tayland'da akılalmaz bir olay yaşandı. Avustralyalı bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle barda duran bir adama saldırdı.

Avustralyalı turist şişeyi bardaki adamın kafasında kırdı

HASTANEYE KALDIRILAN ADAMIN DURUMU İYİ

Sevgilisiyle masada oturan adam, bir anda içtiği şişeyi de eline alarak adama doğru yöneldi. Ardından da şişeyi adamın kafasında kırdı. Saldırının etkisiyle adam yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Avustralyalı turist adamın kafasında şişe kırdı İZLE

Avustralyalı turist şişeyi bardaki adamın kafasında kırdı

SALDIRGAN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Olaydan sonra yakalanan 48 yaşındaki saldırgan Alan Toner, gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılacak olan Toner, pişman olduğunu dile getirse de ceza alacak.

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