Avustralyalıların dörtte üçünden fazlası yangınlardan etk

Avustralya'da Eylül 2019'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınları, ülkede büyük yıkıma yol açtı.

Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangın, Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili oldu. Halkın yüzde 75'inden fazlası doğrudan veya dolaylı olarak yangınlardan etkilendi.

AVUSTRALYA HALKININ BÜYÜK BÖLÜMÜ YANGINDAN ETKİLENDİ

Avustralya Ulusal Üniversitesi, yaklaşık 6 ay boyunca devam eden ve geçen hafta kontrol altına alınan ülke tarihinin en büyük orman yangınlarının, Avustralyalılar üzerindeki etkilerini araştıran bir rapor yayımladı.

Rapor, nüfusu yaklaşık 25 milyon olan ülkede 3 milyon civarında kişinin doğrudan, 15 milyona yakın kişinin de dolaylı olarak yangından etkilediğini ortaya koydu.

YILLARCA YANGINLARIN ETKİLERİYLE YAŞAYACAKLAR

Ülke çapında 3 binden fazla Avustralyalıya ulaşılarak hazırlanan raporu yayımlayan ekibin lideri Profesör Nicholas Biddle, "Neredeyse her Avustralyalıya bu yangınlar dokunmuş ve birçoğumuz yıllarca bunun etkileriyle yaşayacağız." ifadesini kullandı.

11 MİLYON HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLDU

Yangınlar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül olduğu yangınlarda yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı.